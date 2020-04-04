Тренер Макгрегора прокомментировал возможный бой с Фергюсоном вместо Нурмагомедова

«Ни единого шанса. В Ирландии все очень строго, страна закрыта. Мы с Конором не видимся. Он не появляется в зале. Да и залы все сейчас закрыты», — подчеркнул специалист.

До этого сам Кавана в шутку предложил Макгрегора в качестве замены Нурмагомедову в бое с американцем Тони Фергюсоном в случае, есть россиянин уйдет на карантин.

Сам Нурмагомедом сначала заявил, что из-за пандемии не будет участвовать в бою, но после решил выйти на октагон, если найдется подходящая площадка. Это пятый по счету срыв поединка Нурмагомедова и Фергюсона.

Ранее Белоруссия предложила провести бой Хабиба с Фергюсоном в Минске.