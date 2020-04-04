Тренер Макгрегора прокомментировал возможный бой с Фергюсоном вместо Нурмагомедова
Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана опроверг слухи о том, что спортсмен будет участвовать в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил портал MMA Junkie.
«Ни единого шанса. В Ирландии все очень строго, страна закрыта. Мы с Конором не видимся. Он не появляется в зале. Да и залы все сейчас закрыты», — подчеркнул специалист.
До этого сам Кавана в шутку предложил Макгрегора в качестве замены Нурмагомедову в бое с американцем Тони Фергюсоном в случае, есть россиянин уйдет на карантин.
Сам Нурмагомедом сначала заявил, что из-за пандемии не будет участвовать в бою, но после решил выйти на октагон, если найдется подходящая площадка. Это пятый по счету срыв поединка Нурмагомедова и Фергюсона.
Ранее Белоруссия предложила провести бой Хабиба с Фергюсоном в Минске.