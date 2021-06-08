Дзюбу включили в топ-100 игроков Евро-2020 за «силу быка»

Нападающего «Зенита» Артема Дзюбу внесли в топ-100 рейтинга игроков, участвующих в европейском чемпионате по футболу, за которым стоит следить. Российский спортсмен расположился на 96-м месте за «силу быка».

Рейтинг составил один из крупнейших в мире новостных порталов, посвященных футболу и спорту в целом, Goal. Он выставил пока лишь последние 20 мест. Остальные раскроют по мере приближения чемпионата Европы, который стартует через три дня.

«Нет никакой тонкости, когда речь заходит о талантах Дзюбы, рост которого составляет 196 сантиметров, для противников, пытающихся „накрыть“ его. Они должны чувствовать, что он обладает силой быка», — сказано в публикации.

На сайте отметили, что физические характеристики нападающего «Зенита» делают его уникальным вызовом для центральных защитников. Россия, как говорится в публикации, будет стремиться использовать его грубую силу в своих интересах.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье.

В первом мачте Чемпионата Европы, который пройдет 12 июня, сборная России встретится с командой Бельгии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге. С финнами наши футболисты сыграют 16 июня в Санкт-Петербурге, а с датчанами — 21 июня в Копенгагене.