Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020

Тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, насколько футболисты готовы к Евро-2020. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», он пояснил, что все футболисты тренируются в общей группе. Единственный, у кого свой план подготовки — Илья Самошников. Также он выделил Александра Головина и Алексея Миранчука, рассказав, что у них нестандартная манера игры.

«Мы не распыляемся. Наши соперники играют по-разному, поэтому наша задача — подвести команду к чемпионату Европы, чтобы мы были конкурентоспособны», — заключил Черчесов.

Ранее некоторым болельщикам не понравилось, что перед товарищеским матчем сборных Польши и России включили гимн РФ. Пока звучала музыка, они начали свистеть. Команды встретились на Городском стадионе в рамках подготовки к Евро-2020.

Объявление диктором главного тренера российской команды — Станислава Черчесова — собравшиеся, наоборот, встретили аплодисментами.

До того, как возглавить сборную РФ, Черчесов работал с футболистами польской «Легии». Команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок Польши по футболу.