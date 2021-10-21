«Дзюба уже не тот»: журналист Геннадий Орлов предложил от него избавиться

В последнем матче «Зенита» с «Ювентусом» от форварда Артема Дзюбы было очень мало помощи в атаке. Он хорошо играл на угловых у своих ворот, но для центрального нападающего этого мало. Дзюба стал одной из проблем команды, и зимой придется искать нового форварда.

Об этом изданию Sports.ru заявил журналист Геннадий Орлов. Ближайшее будущее клуба он видит без Артема Дзюбы. У футболиста уже не те скорости.

«У Дзюбы старая слава. Помните, тренер Словении перед матчем сказал: „Как хорошо, что в составе россиян нет Дзюбы. Мы так его боялись“. Его бэкграунд еще напоминает о себе, но только в печати и разговорах. А на футбольном поле — увы, не получилось», — отметил журналист.

Геннадий Орлов, обсуждая прошедшую игру, подчеркнул, что Дзюба был очень полезен у своих ворот. Однако зацепиться за мяч как прежде или обвести соперника он уже не может.

«Мы сегодня увидели: Дзюба нынче не игрок европейского уровня. Ну что поделать…» — резюмировал журналист.

21 октября «Зенит» со счетом 0:1 проиграл «Ювентусу» групповом матче Лиги чемпионов. Единственный гол был забит в самом конце игры.