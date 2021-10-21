Футбольный клуб «Зенит» проиграл «Ювентусу» в групповом матче Лиги чемпионов. Гол петербуржцы пропустили в самом конце игры. Выход в плей-офф для команды под вопросом.

Встреча проходила на домашнем поле «Зенита». Она началась в 22:00 по московскому времени и завершилась со счетом 0:1 в пользу итальянцев.

Накануне игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал матч с туринским футбольным клубом крайне важным событием для команды.

В другом матче группы H «Челси» с разгромным счетом — 4:0 — обыграл шведский «Мальме». Теперь клуб занимает вторую строку в таблице.

Через две недели «Зениту» и «Ювентусу» предстоит игра в Турине. Если футболисты из Санкт-Петербурга проиграют, то его шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов упадут до минимума.