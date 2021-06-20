Дзюба стал лидером Евро-2020 по количеству офсайдов

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба стал лидером Евро-2020 по числу офсайдов. По состоянию на 20 июня он пять раз попал в положение вне игры.

Как говорится на сайте УЕФА, второй результат у швейцарского нападающего Марио Гаврановича, оказавшегося в положении вне игры четыре раза.

За две игры Дзюба также показал одну голевую передачу, пишет «Газета.ru». Сейчас капитан, как и вся сборная, готовится к заключительному матчу группового этапа чемпионата с Данией.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Россияне располагаются на второй строчке группы B, Дания пока на последнем месте.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Ранее переживший остановку сердца полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен посетил тренировку национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 против российской команды.