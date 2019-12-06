  • Дзюба призвал не наказывать, посылавших его фанатов

    06 декабря 2019, 00:09

    Кирилл Фролов

    Фанатов, выкрикивавших нецензурные лозунги во время матча российской сборной в Сан-Марино, не стоит наказывать. Об этом «Спорт-экспрессу» заявил нападающий национальной команды России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба.
    Дзюба призвал не наказывать, посылавших его фанатов

    Во время игры россиян с командой Сан-Марино болельщики московского «Спартака» выкрикивали: «Дзюба, Дзюба, иди на ***!». Российский футбольный союз (РФС) пообещал наказать фанатов.

    По словам Дзюбы, этого делать не нужно. «Потому что самое главное для них наказание — то, что я играю в „Зените“, мы побеждаем „Спартак“».

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    «Я воспитанник этого клуба [«Спартака“], у меня все хорошо — это то, что не дает им покоя», — добавил футболист.

    Выступление болельщиков он назвал «спланированной проплаченной акцией».

    Дзюба заявил, что группа фанатов «оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых». Помимо оскорблений, фанаты, по его словам, «выкрикивали фашистские лозунги».

    Из-за этого он назвал их после матча фашистами.

    Речовки про Дзюбу болельщики «Спартака» скандировали и после встречи в Сан-Марино — во время матчей с «Уралом» и с «Зенитом». РФС за это оштрафовал команду в общей сложности на 350 тысяч рублей.

    Дзюба выступал за «Спартак» в 2006–2015 годах, после чего перешел в «Зенит».