Дзюба призвал не наказывать, посылавших его фанатов

Во время игры россиян с командой Сан-Марино болельщики московского «Спартака» выкрикивали: «Дзюба, Дзюба, иди на ***!». Российский футбольный союз (РФС) пообещал наказать фанатов.

По словам Дзюбы, этого делать не нужно. «Потому что самое главное для них наказание — то, что я играю в „Зените“, мы побеждаем „Спартак“».

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«Я воспитанник этого клуба [«Спартака“], у меня все хорошо — это то, что не дает им покоя», — добавил футболист.

Выступление болельщиков он назвал «спланированной проплаченной акцией».

Дзюба заявил, что группа фанатов «оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых». Помимо оскорблений, фанаты, по его словам, «выкрикивали фашистские лозунги».

Из-за этого он назвал их после матча фашистами.

Речовки про Дзюбу болельщики «Спартака» скандировали и после встречи в Сан-Марино — во время матчей с «Уралом» и с «Зенитом». РФС за это оштрафовал команду в общей сложности на 350 тысяч рублей.

Дзюба выступал за «Спартак» в 2006–2015 годах, после чего перешел в «Зенит».