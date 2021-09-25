Дзюба рассказал про свой отказ выступать за сборную России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой отказ выступать за сборную России. Форвард отметил, что он пока не знает, стала ли эта точка для него финальной в карьере за национальную команду.

В беседе с журналистами «Матч ТВ» Дзюба сказал, что в данный момент он набирает спортивную форму.

«Пока не знаю. Пока двоеточие», — сказал он о дальнейших выступлениях в составе российской сборной.

В последних играх за «Зенит» Артем Дзюба отличился несколько раз. Игроком матча его признали на встрече между питерской командой и «Крыльями Советов». Дзюба смог сравнять счет и заработать пенальти, его действия помогли «Зениту» переломить ход игры и получить три очка в актив.

О том, что Артем Дзюба ответил отказом на приглашение в национальную команду, стало известно 21 сентября. Сам футболист сослался на неидеальную форму. Тренер Валерий Карпин после сказал, что вопрос о таком решении форварда должен задаваться не ему, а только самому Дзюбе.

В выступлениях за сборную Артем Дзюба забил 30 голов за 55 матчей. Участвовать в составе российской национальной команды он стал с 2011 года.