Спорт 30 декабря 2023, 21:29 Слуцкий отказался приглашать Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий не пригласит Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа» из-за возраста футболиста РИА «Новости»

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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не намерен брать в китайский клуб нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Артема Дзюбу. Информацию об этом опубликовали в Sohu.

«Артем — мой хороший друг. Но вы знаете, у него все еще действует контракт с „Локомотивом“. К тому же, он уже не молод», — сказал он.

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Футболист Дзюба заключил соглашение с «Локомотивом» по ходу предыдущего сезона. Потом клуб и спортсмен продлили контракт по системе 1+1.

Ранее Дзюба рассказал, при каких условиях прекратит игнорировать журналистов. По его словам, сотрудники СМИ должны научиться задавать «нормальные профессиональные вопросы». Футболист отметил, что спортсмены будут уважать обозревателей, когда тоже почувствуют уважение с их стороны.

В начале декабря футболисты «Локомотива» обыграли на своем поле петербургский «Зенит» во встрече 17-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 3:1, московская команда попала на шестую строчку турнирной таблицы. В тот раз москвичи играли без капитана клуба Дмитрия Баринова и тренера Михаила Галактионова.