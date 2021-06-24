Бывший наставник московских «железнодорожников» и сборной России Юрии Семин назвал своих фаворитов на чемпионате Европы по футболу. Специалиста процитировало ИА НСН.

«В плей-офф аутсайдеров нет. <…> Что касается моих предпочтений, то мне очень нравятся Италия, Франция», — признался Семин.

Он добавил, что будет следить за всеми сборными, поскольку ему интересен футбол и его развитие. По словам Семина, какой-то отдельной любви у него нет.

«Россия „выпала“, поэтому спокойно наблюдаем, анализируем», — добавил тренер.