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    24 июня 2021, 17:39

    «Мне очень нравятся Италия, Франция». Семин — о своих предпочтениях на Евро-2020

    Артур Блянихов

    Бывший наставник московских «железнодорожников» и сборной России Юрии Семин назвал своих фаворитов на чемпионате Европы по футболу. Специалиста процитировало ИА НСН.

    «В плей-офф аутсайдеров нет. <…> Что касается моих предпочтений, то мне очень нравятся Италия, Франция», — признался Семин.

    Он добавил, что будет следить за всеми сборными, поскольку ему интересен футбол и его развитие. По словам Семина, какой-то отдельной любви у него нет.

    «Россия „выпала“, поэтому спокойно наблюдаем, анализируем», — добавил тренер.