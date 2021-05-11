Черчесов выбрал для подготовки к Евро проверенных игроков. Экспериментам на таком турнире не место

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имена футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы. В расширенный список попали 30 спортсменов, но на турнир поедут 26 человек. Выбранный состав эксперты сочли гармоничным и неудивительным. При этом в команде есть как сильные стороны, так и довольно слабые места.

Расширенный перечень игроков сборной опубликовали на сайте Российского футбольного союза (РФС). Команда из 30 футболистов 20 мая соберется на базе в Новогорске.

Окончательный состав сборной объявят по итогам сбора в Австрии. Учебно-тренировочный период пройдет с 22 по 31 мая. После его завершения Черчесов озвучит имена 26 футболистов, которые отправятся на чемпионат Европы. Раньше в заявку входили 23 спортсмена, но список решили расширить из-за ситуации с ковидом. Сейчас в перечне значатся:

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Еще семь игроков включили в резервный список. Футболистов могут вызвать в сборную при необходимости. Речь идет о вратаре Александре Максименко («Спартак»), Игоре Смольникове («Краснодар»), Дмитрии Чистякове («Зенит»), Федоре Смолове («Локомотив»), Юрии Газинском («Краснодар»), Данииле Лесовом («Динамо»), Резиуане Мирзовом («Химки»).

Источник фото: РИА «Новости»

«Без экспериментов»

Выбор игроков для подготовки к чемпионату Европы не вызвал удивления, заявил «360» комментатор Георгий Черданцев.

«Если проследить за последовательными действиями тренерского штаба сборной России, то выстраивается совершенно понятная логика. К тому же, Черчесов регулярно все поясняет в интервью, поэтому вообще никакого нет удивления. Все понятно и объяснимо», — сказал он.

Комментатор добавил, что в основную команду попали спортсмены из молодежной сборной. Эти футболисты, по мнению тренерского штаба, хорошо себя проявили на последнем отрезке чемпионата России.

Все логично: те, кто в команде давно — они в команде, потому что турнир не товарищеский, а домашний, на котором нужен результат. Здесь нет экспериментов, поэтому поехали люди надежные, люди, которых тренерский штаб знает по чемпионату мира и по совместной работе на протяжении последних трех лет. Как правило, в таких турнирах эксперименты никто не делает и совсем сырых игроков не берет Георгий Черданцев комментатор.

Черданцев предположил, что Захарян попал в список авансом за яркую игру в молодежном чемпионате и первенстве России.

«Просто, чтобы всей молодежи было понятно, что теперь сборная открыта для любого яркого футболиста. Я не думаю, что Захарян попадет в окончательную заявку, там же минус четыре игрока будет. Но, если вдруг на сборах он будет смотреться ярче и лучше остальных футболистов, не удивлюсь, если Захарян окажется и в итоговой заявке. Все зависит только от него», — заявил комментатор.

Сейчас точно нельзя сказать, кто попадет в окончательный состав. При этом команда располагает отличным выбором полузащитников, считает комментатор.

«Все понятно с нападением, ничего не понятно с вратарями. К сожалению, небольшой выбор центральных защитников, но эта проблема не вчера возникла, а ее решение зависит не от тренерского штаба, потому что они же не растят футболистов. Они пользуются услугами тех, кто есть в наличии», — сказал Черданцев.

Он добавил, что сборы в Австрии покажут, кто готов к нагрузкам и ответственности. Команду ждут разные соперники на чемпионате, поэтому тактика игр будет отличаться. Если с Бельгией матч будет построен на игре от обороны, то с Финляндией будет более атакующий вариант.

«Гармоничный состав»

Футбольный эксперт Андрей Малосолов назвал расширенный состав очень гармоничным. В список попали спортсмены, которые являются лидерами чемпионата России.

«Например, молодой защитник ЦСКА Дивеев, которому давно пророчили место в национальной сборной, вот он наконец появился. Вместе с ним Самошников — очень сейчас перспективный футболист. Очень интересная линия полузащиты, где вместе с опытными игроками, вроде Черышева, появились и Баринов, и Мухин, и Захарян с Фоминым — открытие сезона, выступающее за „Динамо“», — перечислил эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Линия полузащиты получилась очень выдержанной. Нападающие Дзюба, Заболотный и Соболев, по словам Малосолова, являются однотипными футболистами. Вратарскую позицию представляют одни из лучших спортсменов российского чемпионата, уверен эксперт.

«Дюпин из „Рубина“ — вообще один из самых надежных. Конечно, есть футболисты, которые не вошли в этот список. Но мне кажется, что на данный момент достаточно сбалансированы все позиции, кроме линии нападения, которую можно было бы немного разнообразить. С другой стороны, это же расширенный состав, который наверняка еще проредится в силу каких-либо обстоятельств», — пояснил Малосолов.

Черчесов, нужно отдать ему должное, не создает какой-то феноменальный коллектив. Нужно признать, что у нас достаточно средняя сборная, то есть выдающихся звезд, кроме Головина, наверное, даже и нет. Из старого состава, который был у Черчесова, он все-таки выжимал все до последнего. Будем надеется, что и в данном случае он выжмет из этого состава все необходимое Андрей Малосолов футбольный эксперт.

Эксперт напомнил о резервном списке из семи игроков. Футболистов из перечня могут в любой момент добавит в основной состав. В качестве примера Малосолов привел Смолова и Мирзова, который хорошо проявил себя в «Химках». Также впереди еще последний тур чемпионата России. Спортсмены могут получить какие-то травмы, поэтому список еще может скорректироваться.