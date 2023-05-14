14 мая 2023, 15:52
Пропустивший матч «Локомотива» Дзюба пообещал вернуться в строй
Форвард «Локомотива» Дзюба пообещал вернуться после пропуска матча с «Крыльями Советов»
Скорое возвращение в строй анонсировал нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба после пропуска матча с самарской командой «Крылья Советов». На своей странице в Instagram* он призвал фанатов столичной команды поболеть за игроков.
Дзюба подчеркнул, что команде нужна победа, а за его отсутствие на поле волноваться не надо.
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«Скоро буду в строю. Что ни происходит — все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», — сказал футболист.
Тренерский штаб московского клуба не включил Дзюбу в заявку на игру против самарской команды. Встреча проходит в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. На момент написания материала счет равный — 1:1.
После перехода в «Локомотив» в феврале Дзюба возглавил рейтинг бомбардиров, забив восемь голов. Его контракт рассчитан до конца сезона 2022–2023 года.
* Instagram — социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.
Российская Премьер-Лига
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