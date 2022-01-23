Дзюба не пришел на встречу Карпина с футболистами «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу с игроками «Зенита». Вопросы обсуждались без нападающего команды Артема Дзюбы.

Беседа Карпина с футболистами «Зенита» проходила во время сборов команды, сообщил «Чемпионат». Дзюба на встрече не присутствовал. Главный тренер разговаривал с защитником Данилой Круговым, а также полузащитниками Андреем Мостовым, Алексеем Суторминым, Александром Ерохиным и Далером Кузяевым.

Последний раз Дзюба выступал в составе российской сборной летом 2021 года. Тогда проходил чемпионат Европы по футболу. Спортсмен играл под руководством бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. После назначения Карпина, Дзюбу только один раз включили в расширенный состав сборной страны. Но игрок отказался от вызова, объяснив решение плохой физической формой.

В конце декабря 2021 года Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом». Срок нынешнего договора истекает летом 2022 года. Футболист выступал за петербургский «Зенит» с 2015 года.