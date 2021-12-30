Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Футболист Артем Дзюба принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». Об этом сообщило РИА ФАН.

Срок нынешнего контракта истекает летом 2022 года. Об этом в своем Twitter рассказал журналист Экрем Конур. По его словам, у футболиста уже есть несколько предложений от разных клубов.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил десять голов и сделал девять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 10 миллионов евро.