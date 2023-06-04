Спорт 04 июня 2023, 23:44 Дзюба назвал себя «светлым пятном» в жизни Слуцкого Нападающий «Локомотива» Дзюба заявил, что тренер Леонид Слуцкий заставляет его ругаться РИА «Новости»

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Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что бывший главный тренер сборной России, казанского «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий заставляет его ругаться. По словам футболиста, российский специалист использует его острые высказывания для собственной выгоды, сообщил «Чемпионат».

Спортсмен рассказал о совместной работе со Слуцким. Футболист и тренер ведут программу «Ну, так нельзя, [блин]» на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Артем Дзюба признался, что тренер заставляет его ругаться и обзываться, хотя сам игрок не хочет этого делать.

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«Он использует мою рабочую силу — юмор, остроту и злой язык. Все это он использует ради себя и какой-то выгоды. Такой хитрый еврейчик», — посмеялся футболист.

Дзюба добавил, что без него Леонид Слуцкий ничего бы не добился, поэтому нападающий считает себя «светлым пятном» в жизни экс-тренера сборной России.

Артем Дзюба выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является, играл в «Томи», «Зените», «Ростове», тульском «Арсенале» и турецком клубе «Адана Демирспор». С середины завершившегося сезона выступал за столичный «Локомотив». В конце мая руководство команды сообщило о повышении зарплаты футболиста.