Спорт 29 мая 2023, 16:54 «Локомотив» сообщил о повышении зарплаты Дзюбе Директор «Локомотива» Ульянов: футболисту Дзюбе достойно платят по новому контракту РИА «Новости»

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Нападающий московского «Локомотива», 34-летний Артем Дзюба получает достойную зарплату по новому контракту. Финансовые показатели по этому соглашению значительно улучшились по сравнению с предыдущим, сообщил РИА «Новости»спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

Он напомнил, что Дзюба «приходил на совсем другие условия» и сперва с ним «вообще не говорили про деньги», но сейчас, когда он доказал, что является «важным человеком в команде», условия изменились и соответствуют его уровню.

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«Проблем не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились. <…> Его зарплата достойная», — подчеркнул Ульянов.

Футболист подписал новый контракт 24 мая. Соглашение рассчитано на один сезон, но есть возможность продлить его еще на год. Спортивный директор «Локомотива» отметил, что это было «важное переподписание».

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, в ходе которых забил восемь голов и совершил пять результативных передач.