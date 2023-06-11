Спорт 11 июня 2023, 20:31 Джокович стал рекордсменом по количеству титулов Roland Garros Сербский теннисист Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче Roland Garros РИА «Новости»

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Сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье, 11 июня, обыграл норвежца Каспера Рууда и выиграл Открытый чемпионат Франции Roland Garros. Спортсмен в рекордный 23-й раз стал победителем турнира Большого шлема.

Соревнования прошли в Париже. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба. Он получил в турнире третий номер посева. Рууда присвоили четвертый.

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Сербский спортсмен, деливший до этого первое место в турнире Большого шлема с испанцем Рафаэлем Надалем, третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Победы он одерживал в 2016 и 2021 годах.

Джокович трижды побеждал на Открытом чемпионате США, семь — на Уимблдоне, 10 — на Открытом чемпионате Австралии.

В марте первая ракетка мира мира в одиночном разряде снялся с турниров серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами в США. Ему запретили въезд в США из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.