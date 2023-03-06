Спорт 06 марта 2023, 14:28 Теннисист Джокович отказался от участия в турнирах в США из-за скандала с визами

Читать 360tv в

Сербский профессиональный теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович снялся с турниров серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами в США. Об этом сообщило Reuters.

По данным «Известий», сербскому теннисисту запретили въезд в США из-за того, что он не вакцинирован от коронавируса.

Реклама

Отмечается, что в связи с отказом Джоковича участвовать в турнирах на поле выйдет грузинский теннисист Николоз Басилашвили.

Реклама