Двух болельщиков испанской «Севильи» арестовали за расизм на матче Лиги чемпионов в Манчестере | 360°

Спорт 04 ноября 2022, 01:18 Двух болельщиков испанской «Севильи» арестовали за расизм на матче Лиги чемпионов в Манчестере «Манчестер Сити» сообщил о двух арестованных за расизм болельщиках на матче Лиги чемпионов Unsplash

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На матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья» в Манчестере арестовали двух болельщиков за расизм, сообщила пресс-служба хозяев поля. Расследование дела продолжается, процитировал ТАСС заявление футбольного клуба.

Во время матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов болельщики испанской «Севильи» допустили расистские выкрикивания в адрес защитника «Манчестер Сити» Рико Льюиса.

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«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся Рико Льюис со стороны болельщиков «Севильи» во время вчерашнего матча. Было произведено два ареста, и мы продолжаем работать совместно с «Севильей» для расследования этого дела», — говорится в заявлении пресс-службы английского клуба.

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Во время матча 17-летний Льюис забил «Севилье» гол, который позволил его команде сравнять счет. В итоге «Манчестер Сити» выиграл испанцев со счетом 3:1.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в Катаре. Западные СМИ под руководством США начали отговаривать болельщиков от поездки на это спортивное мероприятие.