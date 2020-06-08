Две команды чемпионата России по футболу сыграли тайный матч

По данным сайта, клубы условились о матче, который якобы прошел днем на поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. С местными властями руководство команд решило не советоваться. Авторы публикации уточнили, что первый гол с пенальти забили самарцы, однако информации о финальном счете нет.

Представители «Крыльев Советов» подтвердили РБК информацию о том, что в преддверии перезапуска чемпионата России по футболу команда на самом деле провела с «Рубином» гостевой матч, однако он не был нелегальным.

«Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные», — пояснили в пресс-службе клуба из Самары.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал ТАСС, что клубы Российской Премьер-Лиги должны получать разрешение на товарищеские матчи у региональных властей.

Любителей футбола начнут пускать на стадионы 21 июня. Именно в этот день состоится рестарт чемпионата России. Единственное условие: трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.