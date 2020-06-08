    08 июня 2020, 18:53

    Две команды чемпионата России по футболу сыграли тайный матч

    Андрей Иванов

    Казанский «Рубин» и «Крылья Советов» из Самары провели контрольный матч в столице Татарстана. По сообщению портала tatar-inform.ru, игру не согласовали с властями. Футбол в России пока под запретом из-за пандемии коронавируса.
    Две команды чемпионата России по футболу сыграли тайный матч

    По данным сайта, клубы условились о матче, который якобы прошел днем на поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. С местными властями руководство команд решило не советоваться. Авторы публикации уточнили, что первый гол с пенальти забили самарцы, однако информации о финальном счете нет.

    Представители «Крыльев Советов» подтвердили РБК информацию о том, что в преддверии перезапуска чемпионата России по футболу команда на самом деле провела с «Рубином» гостевой матч, однако он не был нелегальным.

    «Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные», — пояснили в пресс-службе клуба из Самары.

    Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал ТАСС, что клубы Российской Премьер-Лиги должны получать разрешение на товарищеские матчи у региональных властей.

    Любителей футбола начнут пускать на стадионы 21 июня. Именно в этот день состоится рестарт чемпионата России. Единственное условие: трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.