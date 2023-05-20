Спорт 20 мая 2023, 23:57 Казанский «Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета Двукратный чемпион России по футболу «Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета пресс-служба ФК «Рубин»

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Футболисты казанского «Рубина» обыграли в гостях «Балтику» из Калининграда и обеспечили выход в Российскую премьер-лигу, сообщила пресс-служба команды. Двукратные чемпионы страны смогли вернуться в элитный дивизион спустя год после вылета в Первую лигу.

Казанцы отправились в Калининград на игру с местной «Балтикой». Исход встречи решил единственный мяч, который в концовке первого тайма забил футболист «Рубина» Марат Апшацев.

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«Команда Рашида Рахимова прервала 30-матчевую беспроигрышную серию „Балтики“ и вышла на первое место в Мелбет — Первой лиге», — сообщили в пресс-службе команды из столицы Татарстана.

Ранее стало известно, что «Балтика» тоже обеспечила себе участие в следующем сезоне РПЛ. Калининградцы обеспечили себе минимум второе место, позволяющее пойти на повышение.