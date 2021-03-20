Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. Дубль за «Вашингтон» оформил Александр Овечкин.

За «синерубашечников» шайбу забил Артемий Панарин, который отличается в третьем матче подряд после своего незапланированного отпуска, уточнила «Газета.ru».

Решающий гол Овечкин забил в ворота противников менее чем за пять минут до конца третьего периода. Голевую передачу на свой счет записал одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов.

Таким образов «Вашингтон» продлил победную серию до семи матчей и уверенно занимает лидирующую строчку в своем дивизионе, имея в арсенале 44 очка. «Нью-Йорк Рейнджерс» находится на шестом месте, отставая от зоны плей-офф на восемь баллов.

Ранее в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 718-ю шайбу в НХЛ (после игры с «Рейнджерс» на счету хоккеиста уже 720 шайб). Так, Овечкин обошел по числу забитых голов канадца Фила Эспозито, на счету которого 717 голов, и поднялся на чистое шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.