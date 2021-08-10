Карпин рассказал об итогах встречи с Дзюбой и другими игроками «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками «Зенита», в том числе с Артемом Дзюбой, с которым когда-то у него был конфликт. Итогами общения со спортсменами он поделился с изданием «РБ Спорт».

«Со всеми ребятами говорил около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее — поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно», — заявил Карпин.

Карпин выразил свое мнение о том, что когда-то, еще в 2012 году у него был конфликт с Дзюбой. Тогда спортсмен выступал в «Спартаке», которым руководил Карпин. Тренер считает, что прошлое сейчас совершенно неважно. По его словам, важно только смотреть вперед и оценивать текущую обстановку. Решать, кто из игроков будет больше полезен для сборной. Наставник отметил, что свою результативность футболистам нужно доказывать ежедневно.

Первый матч под руководством Карпина российская сборная по футболу проведет 1 сентября. Футболисты встретятся с командой из Хорватии.

Российский футбольный союз подписал контракт с Карпиным 26 июля. Пока соглашение действует до 31 декабря текущего года, потом будет возможность его продления.