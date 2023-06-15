Спорт 15 июня 2023, 15:33 «Досадная личная инициатива». УЕФА пришлось извиниться, за скандал с флагом Украины в финале Лиги чемпионов The Guardian: в УЕФА извинились за скандал с украинским флагом в финале Лиги чемпионов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Союз европейских футбольных ассоциаций извинился за скандал с украинским флагом во время финала футбольной Лиги чемпионов. Конфликт произошел между болельщиком и работником Олимпийского стадиона в Стамбуле. Подробности сообщила британская газета The Guardian.

«Это была досадная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности. Когда командир матча был проинформирован, он потребовал вернуть флаг болельщику. УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах», — написало издание.

Реклама

Перед игрой один из болельщиков захотел вывесить украинский флаг, но к нему сразу же подошли сотрудники службы безопасности и попросили убрать стяг. Началась перепалка, у гостя старались забрать флаг. Однако после того, как информация о произошедшем дошла до полиции, флаг сразу же вернули болельщику.

«Непонятно, почему пытались снять украинский флаг со стадиона. На Олимпийском стадионе Ататюрка были отчетливо виден ряд других национальных флагов, в том числе флаги Хорватии, Эквадора и Туниса», — сообщило СМИ.

Генеральный секретарь Украинской футбольной федерации Юрий Записоцкий, сказал, что болельщик не нарушал никаких правил. Киев потребовал объяснений от УЕФА.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, уступил «Лиону» в матче чемпионата Франции. Проигрыш лишил команду шансов на выступление в Лиге чемпионов в сезоне 2023/2024.