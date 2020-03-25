Допинг-тест российского хоккеиста показал в его крови кокаин

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российского хоккеиста Кирилла Дьякова. Допинг-тест показал, что спортсмен употреблял кокаин.

Об этом организация на своем сайте.

Дьяков сдал допинг-тест 2 ноября 2019 года. В его крови обнаружили следы употребления кокаина. Вещество внесено Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных. Хоккеиста дисквалифицировали на 15 месяцев. Вернуться к игре он сможет после 2 февраля 2021 года.

«На основании объяснения игрока IIHF установила, что запрещенное вещество использовалось вне соревнования и не связанно со спортивными показателями. Нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным. Исходя из этого, федерация назначает15-месячный период дисквалификации», — сказано в сообщении.

Возможно, отстранение для спортсмена пройдет незамеченным. Из-за пандемии коронавируса массово отменяются многие соревнования.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею отменили.