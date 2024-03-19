Спорт 19 марта 2024, 06:34 Тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» умер в возрасте 42 лет Умер тренер ХК «Салават Юлаев» Константин Кольцов РИА «Новости»

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Скончался обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Тренеру исполнилось 42 года, сообщила команда на своем сайте.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер „Салавата Юлаева“ Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», — заявила пресс-служба.

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В составе уфимского клуба Константин Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. Он родился 17 апреля 1981 года в Минске. В разные годы играл за «Северсталь», «Ак Барс», «Питтсбург Пингвинз», «Уилкс Берри Скрентон Пингвинз», тренировал «Брест», «Динамо-Молодечно» и «Спартак». Являлся финалистом Кубка Колдера и серебряным призером Кубка Шпенглера. Он занимал пост ассистента главного тренера «Салавата Юлаева».