Директор «Самбо-70» назвал Рудковскую «полной дурой»

Продюсер Яна Рудковская заявила, что лучше быть женой Алексея Ягудина, чем мужем Этери Тутберидзе. На эти слова жестко отреагировал директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Один из спортивных сайтов написал, что Рудковская является женой фигуриста Ягудина, а не Плющенко. На это продюсер ответила, что лучше быть супругой Ягудина, чем мужем тренера Тутберидзе.

«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь! Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову», — привел слова Лайшева «Спорт-Экспресс».

Речь идет о фигуристке Александре Трусовой, перешедшей к Плющенко от Тутберидзе. По словам директора «Самбо-70», он просил спортсменку вернуться к первому тренеру, чтобы не портить себе жизнь. Лайшев подчеркнул, что Трусову подготовила именно Тутберидзе.

«Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела. Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду», — заключил он.

Ранее фигуристка рассказала, что ей нравится тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.