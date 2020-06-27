«Динамо» выставит в матче против ЦСКА основной состав

«Играем основой!» — гласит подпись под этим постом с хэштэгом #ДинамоЦСКА. Кто-то из-подписчиков пошутил, что хотел увидеть дубль.

В мае COVID-19 выявили у трех игроков столичного «Динамо» — нападающего Сильвестра Игбуна, защитника Романа Евгеньева и вратаря Дэвида Сангаре, а позже у полузащитника Шарля Каборе, форварда Клинтона Н’Ж и хавбека Себастьяна Шиманьски.

Ранее из-за коронавируса «Ростов» выставил против «Сочи» подростковый состав.

Как пишет «Газета.ru», матч «Динамо» — ЦСКА состоится 27 июня в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена».