Спорт 25 февраля 2024, 18:45 «Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ «Автомобилист» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 в матче КХЛ Pxhere

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Екатеринбургский «Автомобилист» 25 февраля обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В составе победителей отличились нападающие Сергей Широков и Владимир Кузнецов, забросившие по шайбе в ворота соперника.

Счет открыли лишь в середине игры.

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Матч прошел на домашнем стадионе победителей. «Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, разместился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Накануне, 24 февраля, московский ЦСКА обыграл нижегородскую команду «Торпедо» со счетом 2:1. Армейцы вышли на шестое место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.