Спорт 19 августа 2023, 19:44 «Динамо» одержало победу над ЦСКА в пятом туре РПЛ «Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:1 РИА «Новости»

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Московский ФК «Динамо» разгромил ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча пятого тура РПЛ проходила на стадионе бело-голубых и завершилась со счетом 2:1.

В составе ЦСКА на шестой минуте гол забил Антон Заболотный. У «Динамо» отличились Муми Нгамале (46) и Федор Смолов (83, с пенальти).

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Встречу между командами начали с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и скончавшемся экс-руководителе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрее Будогосском.

По итогам игры «Динамо» набрало 10 очков и заняло третье место в турнирной таблице. ЦСКА с девятью очками опустился на четвертую строчку. В следующем туре «армейцам» предстоит сыграть на выезде с «Оренбургом», у бело-голубых игра пройдет 26 августа в Казани с «Рубином».

УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных чемпионатах весной 2022 года. Ранее Российский футбольный союз сообщил, что инициировал переговоры с УЕФА по вопросу возвращения к работе на мировых первенствах российских судей.