«Динамо» обыграло «Спартак» на своем поле впервые за 14 лет

Футболисты «Динамо» обыграли соперников из «Спартака» в московском дерби. Игра проходила в рамках шестого тура чемпионата России и завершилась со счетом 1:0.

Матч проходил в субботу, 20 августа. Единственный гол забил Константин Тюкавин на 27-й минуте встречи. Он отправил мяч в ворота команды соперников после ошибки полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. На 89-й минуте игры полузащитник «Динамо» Никола Моро покинул поле из-за получения второй желтой карточки.

«Динамо» впервые за последние14 лет обыграло «Спартак» на своем стадионе. «Красно-белые» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата. При этом они все еще сохраняют лидерство с 13 очками.

Футболисты «Динамо» поднялись на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. Они заработали 12 очков. В текущем сезоне команда не проиграла ни одного матча.

В пятницу, 19 августа, легенды футбола сыграли с любительской сборной Ногинска. Девятый матч серии «Выходи во двор» прошел на стадионе «Знамя». Встреча завершилась победой команды знаменитых спортсменов со счетом 6:5.