Дети с церебральным параличом вывели футболистов на матч чемпионата России

Футболисты «Урала» и «Спартака» вышли на матч четвертого тура чемпионата России с детьми-инвалидами, участниками команд этих клубов с детским церебральным параличом. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Символический удар перед стартовым свистком нанесли капитаны команд 12-летний Никита Хаджиматов и 11-летний Илья Пелевин.

Ранее РФС провел в Нижнем Тагиле турнир для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля», в котором участвовали более 400 человек.

«Спартак» перед матчем в Екатеринбурге занимал второе место с семью очками, а «Урал» шел на последнем, 16-м месте, не набрав ни одного очка.

В начале августа появилась информация, что президент московского клуба Леонид Федун в скором времени покинет свой пост.