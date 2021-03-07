Десятилетние хоккеисты подрались на турнире под Оренбургом

Десятилетние хоккеисты устроили массовую драку на первенстве Оренбургской области. Игроки клубов «Сарматы» и «Южный Урал» начали выяснять отношения после того, как в ходе одного из игровых эпизодов были нарушены правила.

В столкновении поучаствовали даже вратари команд, сообщил «РЕН ТВ». Арбитрам встречи удалось довольно быстро разрядить обстановку и разнять дерущихся. Ранее встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо» и «Вегасом» была прервана из-за растаявшего на площадке льда.