Депутат Роднина прокомментировала отстранение спортсменов от международных турниров

Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. По ее словам, в этом вопросе все зависит от спортивных федераций, написал RT.

Она также добавила, что «нормальные федерации» принимают «нормальные решения».

«Уже сейчас очень многие спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Но надо понимать, что в этой ситуации все зависит от самих спортивных федераций. Тот же Международный олимпийский комитет (МОК) может дать рекомендацию, а каждая организация решает сама. Где федерации нормальные, нормальное и решение», — сообщила Роднина.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что организация и дальше придерживается позиции относительно неучастия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.