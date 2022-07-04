Глава МОК Бах отказался отменять рекомендации по отстранению российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет отменять рекомендации по отстранению российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных спортивных мероприятиях. Организация не изменила свою позицию, заявил президент МОК Томас Бах, его слова привело издание Ouest-france.

«Мы сохраняем ранее занятую нами позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным (спортивным) федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Сейчас не время отменять эти рекомендации», — заявил Бах.

Олимпийский комитет в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям исключить российских и белорусских атлетов из соревнований. Многие последовали рекомендациям, также были отменено ряд спортивных мероприятий международного формата в России. Бах заявил, что организация была вынуждена ввести санкции против российских атлетов в связи с «нарушением олимпийского перемирия».