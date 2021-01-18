Депутат из ХМАО согласился на бой с экс-бойцом UFC
Спортсмен бросил вызов парламентарию накануне. Об этом Проводников рассказал ТАСС. «Я готов провести с ним бой. Принимаю его вызов», — подчеркнул депутат.
В настоящее время парламентарий ждет от Багаутинова сведения о том, где и при каких условиях пройдет встреча.
«Пусть говорит, где, когда, во сколько, и мы проведем бой», — сказал экс-чемпион мира по боксу.
В минувшую субботу Багаутинов одержал верх над Олегом Личковахой. Судьи совместного турнира Brave и «Крепости» присудили ему победу единогласно. После прошедших на WOW Arena в Красной Поляне соревнований спортсмен бросил Проводникову вызов.
За плечами у бывшего бойца UFC 20 побед и семь поражений в MMA. В профессиональном боксе он одержал две победы и ни разу не проиграл. Последний поединок Проводникова состоялся в 2016 году. Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации одержал 25 побед и пять раз был повержен.