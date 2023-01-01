Мир 01 января 2023, 18:45 Игрока сборной Бразилии обвинили в сексуальных домогательствах — СМИ ABC: футболиста Дани Алвеса обвинили в секс-домогательствах в ночном клубе в Испании РИА «Новости»

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Защитника мексиканского клуба «УНАМ Пумас» и сборной Бразилии Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщила телекомпания ABC. По данным издания, на 39-летнего футболиста пожаловалась посетительница ночного клуба в Барселоне.

Женщина пожаловалась, что именитый бразилец домогался ее 30 декабря в ночном клубе Sutton. По ее словам, спортсмен засунул руку под ее нижнее белье. Она испугалась и попросила друзей сообщить об этом охранникам заведения. Они увели ее в безопасное место и вызвали полицию.

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Когда правоохранители прибыли на место, футболиста в клубе уже не было. Источники издания из окружения Дани Алвеса опровергли обвинения. По их словам, спортсмен на самом деле отдыхал в Барселоне, но между ним и потерпевшей «ничего не было».

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Женщина прошла медицинское обследование и написала заявление. Каталонская полиция начала проверку.

Ранее в сексуальных домогательствах обвиняли нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара. Компания Nike сообщила, что форвард приставал к их сотруднице, поэтому досрочно расторгла с ним рекламный контракт.