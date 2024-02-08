Спорт 08 февраля 2024, 05:44 Дедушка Валиевой не смог доказать покупку триметазидина CAS: дедушка Валиевой не предоставил рецепта и чеки на покупку триметазидина РИА «Новости»

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в мотивировочной части решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объяснил свое недоверие к оправданию спортсменки насчет причины попадания в ее организм допинга. Решение опубликовали на сайте суда.

Как заявила сама Валиева, запрещенное вещество попало к ней из-за десерта, приготовленного дедушкой на разделочной доске. До готовки мужчина измельчал там свои лекарства.

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CAS это объяснение не удовлетворило, потому что родственник фигуристки не предоставил доказательств ранней покупки препарата. У него не было чеков, рецептов или выписок с банковской карты.

Ранее CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Девушку дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. В ее крови нашли триметазидин, его использование в спорте строго запрещено, так как потенциально может «помочь сердцу функционировать лучше».