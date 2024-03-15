Спорт 15 марта 2024, 07:50 Дебютный гол Кузнецова помог «Каролине» обыграть «Флориду» Дебютный гол Кузнецова помог «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ РИА «Новости»

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Гол российского форварда Евгения Кузнецова помог «Каролине» победить «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Для россиянина эта заброшенная шайба стала первой в составе «Харрикейнз» в четвертом матче за клуб, он стал первой звездой встречи.

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Кузнецова обменяли в команду из «Вашингтон Кэпиталз» в феврале. Столичный клуб отстранял его от матчей на неопределенный срок, россиянин воспользовался программой помощи для хоккеистам, попавшим в проблемы из-за азартных игр, алкоголя и наркотиков.

Сам Кузнецова отмечал, что переход в «Каролину» станет для него последним шансом в заокеанской карьере. Нападающий признавался, что никогда не пытался убежать от собственных ошибок, а учиться на них и исправлять.