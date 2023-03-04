Спорт 04 марта 2023, 17:02 «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ Московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ РИА «Новости»

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Московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургской командой «Урал». Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 2:2.

Встреча футболистов прошла в Москве. Игра началась с того, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сделала символический удар по мячу.

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В первом тайме защитник московского «Спартака» Никита Чернов получил травму. На 15-й минуте матча его заменил Павел Маслов.

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В составе «Урала» первый гол забил Рай Влут. На 30-й минуте он реализовал пенальти. На 64-й минуте второй мяч в ворота соперника отправил Эрик Бикфалви.

«Спартак» вырывал ничью благодаря дублю Руслана Литвинова. Он забил гол в добавленное время в первом тайме и на 75-й минуте матча.

Московская команда с 37 очками вышла на второе место турнирной таблицы. «Урал», набрав 22 очка, разместился на 10-й строчке.

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