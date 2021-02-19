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    19 февраля 2021, 23:49

    Дацик и Чудинов прошли взвешивание перед «Вечером бокса»

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Людмила Александрова

    Вечер бокса «Короли ринга» пройдет 20 февраля в Красногорске. В главном бою чемпион WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов будет драться против Айзека Чилембы. Сегодня все бойцы прошли взвешивание перед турниром.

    Дацик и Чудинов прошли взвешивание перед «Вечером бокса»

    Денис Вильданов перед турниром скинул пару десятков килограммов. Говорят, ранее «Папа» весил 212, теперь же — всего 190 кг.

    Настоящее шоу болельщики ждут от боя Кокляева с Тарасовым. В прошлый раз Тарасов выиграл у бойца с криминальным прошлым, «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика. А в завтрашнем «Вечере бокса» Дацик встретится с чемпионом Камеруна по боксу — Тайсоном Дижоном.

    Специальным гостем турнира станет легендарный боксер Рой Джонс.