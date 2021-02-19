Дацик и Чудинов прошли взвешивание перед «Вечером бокса»

Вечер бокса «Короли ринга» пройдет 20 февраля в Красногорске. В главном бою чемпион WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов будет драться против Айзека Чилембы. Сегодня все бойцы прошли взвешивание перед турниром.

Денис Вильданов перед турниром скинул пару десятков килограммов. Говорят, ранее «Папа» весил 212, теперь же — всего 190 кг. Настоящее шоу болельщики ждут от боя Кокляева с Тарасовым. В прошлый раз Тарасов выиграл у бойца с криминальным прошлым, «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика. А в завтрашнем «Вечере бокса» Дацик встретится с чемпионом Камеруна по боксу — Тайсоном Дижоном. Специальным гостем турнира станет легендарный боксер Рой Джонс.