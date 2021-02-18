Короля ринга выберут в Подмосковье 20 февраля

В Красногорске 20 февраля пройдет турнир профессиональных боксеров и блогеров «Вечер бокса». На ринге встретятся любители и мастера этого вида спорта. Всего в программе 13 поединков.

Обладатель самого большого бицепса России Денис Вильданов считает себя не слишком похожим на боксера.

«Это все метиорит: он когда упал, <…> осколки в нас падали. Это какое-то радиационное [воздействие], пошла волна, и нас начало нести — в бока, в вес. Челябинский метеоризм», — пошутил спортсмен, которому предстоит бой с самбистом Максимом Новоселовым.

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик схлестнется с камерунским боксером Тайсоном Дижоном. Первый отрабатывал боксерские навыки на подпольных боях в тюрьмах, а между сроками разгонял притоны в Санкт-Петербурге. Второй — чемпион Африки по кикбоксингу. Оба специально скидывали вес для схватки. У россиянина ушло 25 килограммов, но Тайсону этого показалось мало. Словесный поединок они начали на пресс-конференции, где Джион окрестил соперника «толстым тараканом». Дацик в ответ посоветовал африканцу молиться шаманам.

Кульминацией шоу-программы станет схватка двух профессиональных боксеров — Федора Чудинова и Айзека Чилембы. Федор претендует на пояс чемпиона мира по версии WBA, Чилемба тренируется под руководством легендарного Роя Джонса — младшего. Этот бой Чудинов уже назвал самым сложным этапом в своей карьере — боится непредсказуемости.

«Это такой соперник, который может подстроиться абсолютно под любого бойца. Сделать отдельный план и четко следовать ему не получится. <…> Страх неизвестности — самый сильный страх», — признался он.

Что именно приготовил для российского боксера Айзек Чилемба, и кому уйдут пояса турнира в разных категориях, станет ясно уже 20 февраля. Билетов на шоу не осталось: по словам организаторов, их раскупили в первые два дня продаж.