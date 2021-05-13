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    13 мая 2021, 14:20

    «Данное маме слово — закон»: боец ММА оценил попытку Кадырова затянуть Нурмагомедова в лигу «Ахмат»

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Попытки Рамзана Кадырова затянуть Хабиба Нурмагомедова на свою территорию и приподнять за его счет статус лиги «Ахмат», скорее всего, не увенчаются успехом. Об этом заявил «360» боец ММА Артем Тарасов.

    «Данное маме слово — закон»: боец ММА оценил попытку Кадырова затянуть Нурмагомедова в лигу «Ахмат»

    Он напомнил, что после смерти отца Нурмагомедов заявил, что пообещал своей матери, что больше не будет драться.

    «Данное маме слово — закон. Не думаю, что Кадыров сможет на это как-то повлиять. Глупо затягивать его на свою территорию. Место Хабиба на мировой арене. Либо дома с семьей», — добавил Тарасов.

    По мнению спортсмена, Кадыров хочет поднять статус «Ахмата» за счет Нурмагомедова. Но совершенно непонятно, почему это должно быть выгодно Хабибу.

    «Нурмагомедову надо драться только с топовыми бойцами. Он это знает и будет делать либо так, либо никак», — заключил собеседник «360».

    Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram назвал Хабиба проектом UFC. В качестве аргумента он указал на то, что у бойца хорошие отношения с президентом UFC Дэйной Уайтом. Во-вторых, Кадыров отметил, что Хабиба никогда не снимали с рейтинга при пропуске боев. Хотя с другими спортсменами поступают именно так.

    Еще одна претензия Кадырова была связана с тем, что «брат Хабиб» никогда не выступал с флагом России или родного Дагестана. Он предложил ему поединок с любым бойцом лиги «Ахмат», подчеркнув, что готов заплатить за это любые деньги.

    Нурмагомедов действительно никогда не использовал никакую национальную символику. Не укрывал себя флагом. Вместо этого у него на голове была папаха.