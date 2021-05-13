Попытки Рамзана Кадырова затянуть Хабиба Нурмагомедова на свою территорию и приподнять за его счет статус лиги «Ахмат», скорее всего, не увенчаются успехом. Об этом заявил «360» боец ММА Артем Тарасов.

Он напомнил, что после смерти отца Нурмагомедов заявил, что пообещал своей матери, что больше не будет драться.

«Данное маме слово — закон. Не думаю, что Кадыров сможет на это как-то повлиять. Глупо затягивать его на свою территорию. Место Хабиба на мировой арене. Либо дома с семьей», — добавил Тарасов.

По мнению спортсмена, Кадыров хочет поднять статус «Ахмата» за счет Нурмагомедова. Но совершенно непонятно, почему это должно быть выгодно Хабибу.

«Нурмагомедову надо драться только с топовыми бойцами. Он это знает и будет делать либо так, либо никак», — заключил собеседник «360».

Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram назвал Хабиба проектом UFC. В качестве аргумента он указал на то, что у бойца хорошие отношения с президентом UFC Дэйной Уайтом. Во-вторых, Кадыров отметил, что Хабиба никогда не снимали с рейтинга при пропуске боев. Хотя с другими спортсменами поступают именно так.

Еще одна претензия Кадырова была связана с тем, что «брат Хабиб» никогда не выступал с флагом России или родного Дагестана. Он предложил ему поединок с любым бойцом лиги «Ахмат», подчеркнув, что готов заплатить за это любые деньги.

Нурмагомедов действительно никогда не использовал никакую национальную символику. Не укрывал себя флагом. Вместо этого у него на голове была папаха.