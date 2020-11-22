Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В полуфинале он обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась два с половиной часа. Российский теннисист впервые дошел до финала итогового турнира. Также Медведев в первый раз обыграл Надаля. На соревнованиях, проходящих в Лондоне, Медведев не проиграл еще ни одной встречи.

Россиянин располагается на четвертой строчке мирового рейтинга теннисистов-профессионалов. Лучший результат на турнирах Большого шлема он показал в прошлом сезоне, дойдя до финала US Open.

Надалю 34 года, спортсмен занимает второе место в рейтинге АТР. Вместе со швейцарцем Роджером Федерером он делит первую строчку по количеству завоеванных наград на турнирах Большого шлема. Каждый становился победителем 20 раз.

В финале Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Матч состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало в 21:00 по московскому времени.

Тим в полуфинале обошел серба Новака Джоковича со счетом 7:6, 6:7, 7:6.