Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал турнира в Лондоне
Встреча продолжалась два с половиной часа. Российский теннисист впервые дошел до финала итогового турнира. Также Медведев в первый раз обыграл Надаля. На соревнованиях, проходящих в Лондоне, Медведев не проиграл еще ни одной встречи.
Россиянин располагается на четвертой строчке мирового рейтинга теннисистов-профессионалов. Лучший результат на турнирах Большого шлема он показал в прошлом сезоне, дойдя до финала US Open.
Надалю 34 года, спортсмен занимает второе место в рейтинге АТР. Вместе со швейцарцем Роджером Федерером он делит первую строчку по количеству завоеванных наград на турнирах Большого шлема. Каждый становился победителем 20 раз.
В финале Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Матч состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало в 21:00 по московскому времени.
Тим в полуфинале обошел серба Новака Джоковича со счетом 7:6, 6:7, 7:6.