Исинбаева поддержала Медведева, которого пытался спровоцировать журналист из Чили

Российский теннисист Даниил Медведев правильно поступил, когда дал жесткий отпор журналисту-провокатору в микст-зоне на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказала двукратная чемпионка Игр в легкой атлетике Елена Исинбаева.

«Здорово, правильно Даня все сказал. У нас тут Олимпиада. Лететь за столько километров, чтобы задать такие глупые вопросы… Журналисты должны как минимум соблюдать этикет и такт. Все-таки с помощью этой профессии люди узнают о спорте. В этом ваша и наша задача», — сказала Исинбаева. Ее процитировало РИА «Новости».

По ее словам, журналистам надо быть корректными и соблюдать такт. Она заметила, что провокаторов много, так что Медведев все правильно сделал.

Медведев 28 июля вышел в четвертьфинал Олимпиады, обыграв итальянца Фабио Фоньини. Журналист из Чили после игры в микст-зоне, обращаясь к Медведеву, заявил, что все российские спортсмены носят «клеймо обманщиков». Также репортер спросил у теннисиста, как он себя чувствует c этим клеймом.

Медведев сказал, что в первый раз в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, он пристыдил чилийца и потребовал представителей Международной теннисной федерации (ITF) больше не допускать этого журналиста на соревнования.