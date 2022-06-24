Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту и выбыл из теннисного турнира на Мальорке

Первая ракетка мира Даниил Медведев выбыл из теннисного турнира на Мальорке. Он проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

РИА ФАН уточнило, что игра совершилась со счетом 3:6, 2:6. Победитель матча теперь сразится с швейцарцем Антуаном Белье и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Спортсмены поборются за 900 тысяч евро.

Ранее в поселке Горные Ключи Кировского района подошла к концу взрослая часть турнира по теннису «Кубок Славда». Соревнования были посвящены Дню России.