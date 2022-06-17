facebook_pixel
    17 июня 2022, 12:55

    Краевой теннисный турнир памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» завершился в Приморье

    Арина Бобкова

    В поселке Горные Ключи Кировского района завершилась взрослая часть турнира по теннису «Кубок Славда». Мероприятие было приурочено ко Дню России. Об этом сообщил «Золотой рог».

    Соревнования проходили в период с 11 по 13 июня. В них принимали участие как профессионалы-любители, так и спортсмены среднего уровня из Приморского края и Хабаровского края.

    Победителями парного мужского разряда стали Андрей Лазукин и Андрей Шульга, а в парном смешанном разряде первое место заняли Екатерина Макарова и Александр Тубис.

    Победителей и призеров наградили медалями, денежными и памятными призами.