Краевой теннисный турнир памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» завершился в Приморье

В поселке Горные Ключи Кировского района завершилась взрослая часть турнира по теннису «Кубок Славда». Мероприятие было приурочено ко Дню России. Об этом сообщил «Золотой рог».

Соревнования проходили в период с 11 по 13 июня. В них принимали участие как профессионалы-любители, так и спортсмены среднего уровня из Приморского края и Хабаровского края.

Победителями парного мужского разряда стали Андрей Лазукин и Андрей Шульга, а в парном смешанном разряде первое место заняли Екатерина Макарова и Александр Тубис.

Победителей и призеров наградили медалями, денежными и памятными призами.