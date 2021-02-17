Норвежец завоевал золото в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Норвежец Стурла Холм Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Лучшим из россиян стал отстрелявший без промахов Саид Каримулла Халили — он на шестом месте.

Легрейд показал время 49 минут 27,6 секунды (без промахов), сообщило РИА «Новости». Следом за ним к финишу пришел немец Арнд Пайффер (+16,9 секунды; без промахов). Тройку лидеров замыкает норвежец Йоханнес Дале (+40,9 секунды; 1 промах).

Из россиян стал лучшим Саид Каримулла Халили — он занял шестое место (+1.45,3). На 16-м месте расположился Евгений Гараничев (+3.30,9; 2 промаха), Александр Логинов занял 31-е место (+4.35,0; 3 промаха), 61-м стал Матвей Елисеев (+6.02,0; 3 промаха).

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены выступают в Словении под названием RBU (Russian Biathlon Union) и флагом Союза биатлонистов России, а не страны. На форме спортсменов нет российского триколора и герба.

В 2021 году чемпионат мира по биатлону проходит в Словении, в городе Поклюк. Спортивные соревнования стартовали 10 февраля, последний масс-старт назначен на 21 февраля. Традиционно россияне хорошо проявляют себя в биатлоне, но на сегодня в числе доминирующих стран в этом спорте их нет. «360» разбирался, в чем причина такого положения.