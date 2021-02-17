Биатлонисты из России терпят фиаско. Что пошло не так на ЧМ-2021

Чемпионат мира по биатлону сейчас в самом разгаре. Во вторник, 16 февраля, прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала чешка Маркета Давидова. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова — она заняла пятое место. Это лучший результат для сборной России после шести проведенных гонок. Традиционно россияне хорошо проявляют себя в биатлоне, но на сегодня в числе доминирующих стран в этом спорте их нет. «360» разбирался, в чем причина такого положения.

В 2021 году чемпионат мира по биатлону проходит в Словении, в городе Поклюк. Спортивные соревнования стартовали 10 февраля, последний масс-старт назначен на 21 февраля.

Женская индивидуальная гонка на ЧМ-2021 пока стала лучшей для всей российской команды из всех проведенных гонок. Медалей все еще нет, но Светлана Миронова показала хороший результат, придя к финишу пятой.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Филиппов

«Не хватает еще определенного уровня»

За последние годы только Александр Логинов был чемпионом мира, и призы были, а так нам пока не хватает определенного уровня, считает российский биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков.

«Понятно, что не хватает еще определенного уровня, ровных выступлений всей команде. Где-то что-то получается на каких-то этапах кубка мира, но конечно общий уровень команды еще недотягивает до Норвегии и до Франции», — сказал Чепиков в беседе с «360».

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Филиппов

Однако отчаиваться не нужно, считает он. Тренеры все работают всего полгода и, конечно, ждать каких-то очень высоких результатов нереально пока что.

У нас впереди еще эстафетные гонки, где у нас гораздо больше шансов, чем в индивидуальных Сергей Чепиков

У невысоких результатов несколько причин

Состав российской команды — это лучшее, что у нас на сегодняшний момент есть, считает бывший главный тренер сборной России по биатлону Алексей Шадрин. А у невысоких результатов есть несколько причин.

«Во-первых, вся эта команда второй год всего на этом уровне выступает, поэтому сложно им сразу рваться в элиту», — объяснил Шадрин в разговоре с «360».

Второй фактор, который он выделил, это коронавирус — из-за пандемии практически полсезона спортсмены тренировались на местах. А на местах качество тренеровок оставляло желать лучшего, отметил Шадрин.

Кроме того, целенаправленные, «жесткие», сборы начались только ближе к сентябрю.

«Ну и идет чехарда тренеров, она тоже ни к чему хорошему не приводит», — отметил собеседник «360».

Также, по его мнению, свою роль играет отсутствие жесткости в подготовке, потому что «самостоятельная подготовка» расслабляет.