Спорт 12 апреля 2023, 06:26 Четвертьфинальный матч фаворитов Лиги чемпионов завершился в пользу «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0 Unsplash

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Футбольный матч четвертьфинала Лиги чемпионов завершился со счетом 3:0 в пользу «Манчестер Сити». Ответный матч с «Баварией» пройдет 19 апреля, сообщил Sports.ru.

Два первых матча четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2022/2023 прошли 11 апреля. Португальский «Бенфика» уступил итальянскому «Интер М» со счетом 0:2, а британский «Манчестер Сити» обыграл германскую «Баварию» с результатом 3:0.

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Встреча двух фаворитов Лиги чемпионов прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. Счет открыл Родриго Эрнандес, известный как Родри, второй гол забил Бернарду Силва, третий — Эрлинг Холанд. Девятая игра подряд завершилась для «Манчестер Сити» победой, серия началась после ничьей с «Лейпцигом» 22 февраля. Ответный матч с «Баварией» пройдет 19 апреля.

Британский клуб вернулся в Лигу чемпионов в 2021 году после двухлетнего запрета, который отменил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Тогда клуб оштрафовали за нарушения на 10 миллионов евро.